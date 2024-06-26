Деньги на электронных кошельках россиян решили застраховать

ЦБ начал работу над проектом страхования денег на электронных кошельках россиян

В России задумались над вопросом страхования денег на электронных кошельках граждан. О начале разработки соответствующего законопроекта со ссылкой на материалы Центробанка сообщает «Интерфакс».

По словам зампреда регулятора Алексея Гузнова, инициатива расширить страховое возмещение не сильно увеличит нагрузку на систему страхования вкладов. Перед экспертами стоит задача разграничить идентифицируемые электронные кошельки или электронные денежные средства (ЭДС) от анонимных. Это позволит потребителю решить, что он больше ценит — анонимность или же защищенность.

«Нагрузка будет небольшая, там не так много субъектов, которые эти услуги предоставляют», — подчеркнул представитель ЦБ.

В регуляторе озаботилисьвопросом страхования денег на электронных кошельках после того, как платежные сервисы группы Qiwi, включая Qiwi-кошелек, перестали работать на фоне отзыва лицензии у Киви Банка. При этом в самой Qiwi утверждают, что бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, работает в обычном режиме. Открытие кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций в результате создало значительные риски для граждан, отметили представители отрасли.

В мае зампредседателя Центробанка (ЦБ) Ольга Полякова заявила об участившихся случаях, когда платежные агенты незаконно используют персональные данные клиентов. В регуляторе обратили внимание на факт, что после кражи персональных данных с их помощью открывают электронные кошельки, которые используются для высокорисковых операций, расчетов с теневым бизнесом, переводов нелегальным онлайн-казино и букмекерам.