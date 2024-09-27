Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в октябре

Володин: в октябре в силу вступают законы о военных пенсионерах и зарплатах

В октябре в силу вступают в силу законы об увеличении денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии военных пенсионеров, а также об индексации зарплат работникам федеральных учреждений. Об этих изменениях в жизни россиян сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Как отметил Володин, благодаря изменению системы исчисления, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 процента. «Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — прокомментировал нововведение спикер Госдумы.

Также, как рассказал парламентарий, с 1 октября вступает в силу закон о контроле за деятельности платежных агентов. «Раньше эта сфера в полной мере не регулировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу норма исправит ситуацию», — объявил политик.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступил в силу новый штраф для водителей. Закон вносит поправки в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает наказание за принудительную высадку инвалида первой группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда.