В России с 1 сентября вступил в силу новый штраф для водителей

В России вступил в силу запрет на высадку инвалидов I группы из транспорта

В России с 1 сентября вступил в силу закон, предусматривающий запрет на высадку инвалидов I группы из общественного транспорта за безбилетный проезд. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Нарушившим это требование водителям будет грозить штраф.

Закон вносит поправки в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает наказание за принудительную высадку инвалида первой группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда.

Размер штрафа для водителей составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

О том, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, сообщалось в июне.