Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 12 июня 2024Россия

В России ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта

Путин подписал закон о штрафе за высадку инвалидов I группы из транспорта

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф до 30 тысяч рублей ща высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Закон вносит изменения в 11.33 статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает штраф за принудительную высадку инвалида первой группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда. Штраф для водителей составляет 5 тысяч рублей, для должностныз лиц — от 20 ло 30 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин утвердил новую структуру своей администрации. Глава государства добавил пять новых управлений и упразднил одно старое. В измененной структуре администрации появятся службы, которые займутся мониторингом социальных процессов, вопросами морской политики страны, формированием Госсовета, государственной политикой в гуманитарной сфере и сфере оборонно-промышленного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание о ходе спецоперации

      Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил популярность пива и водки в России

      В Эстонии призвали использовать российские активы для помощи Украине

      Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

      В России ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта

      Австралийская ватерполистка возмутилась ценами на билеты на Олимпиаде в Париже

      В США предупредили о последствиях ударов Украины по России

      Стали известны подробности о выдворении российского журналиста из Австрии

      В Ливане произошли пожары у обстреливавших Израиль ракетных установок

      На Украине пообещали чаще требовать у граждан военно-учетные документы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше