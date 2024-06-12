В России ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта

Путин подписал закон о штрафе за высадку инвалидов I группы из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф до 30 тысяч рублей ща высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Закон вносит изменения в 11.33 статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает штраф за принудительную высадку инвалида первой группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда. Штраф для водителей составляет 5 тысяч рублей, для должностныз лиц — от 20 ло 30 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин утвердил новую структуру своей администрации. Глава государства добавил пять новых управлений и упразднил одно старое. В измененной структуре администрации появятся службы, которые займутся мониторингом социальных процессов, вопросами морской политики страны, формированием Госсовета, государственной политикой в гуманитарной сфере и сфере оборонно-промышленного комплекса.

