Путин изменил структуру своей администрации

Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру своей администрации. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Глава государства добавил пять новых управлений и упразднил одно старое. В измененной структуре администрации появятся службы, которые займутся мониторингом социальных процессов, вопросами морской политики страны, формированием Госсовета, государственной политикой в гуманитарной сфере и сфере оборонно-промышленного комплекса.
В то же время указ упраздняет ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.
Ранее Путин подписал указы о присуждении госпремий. Награды присвоили в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.