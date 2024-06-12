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10:31, 12 июня 2024Россия

Путин изменил структуру своей администрации

Путин добавил пять новых управлений в структуру своей администрации

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру своей администрации. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Глава государства добавил пять новых управлений и упразднил одно старое. В измененной структуре администрации появятся службы, которые займутся мониторингом социальных процессов, вопросами морской политики страны, формированием Госсовета, государственной политикой в гуманитарной сфере и сфере оборонно-промышленного комплекса.

В то же время указ упраздняет ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Ранее Путин подписал указы о присуждении госпремий. Награды присвоили в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.

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      Мария Борисова
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