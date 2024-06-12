Путин подписал указы о присуждении госпремий. За какие достижения их удостоились российские деятели науки и культуры?

Путин подписал указы о присуждении госпремий деятелям науки и культуры

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий. Награды присвоены в трех номинациях: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Государственная премия Российской Федерации — это высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовавшей в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.

Церемония вручения премии проводится ежегодно в торжественной обстановке. 12 июня президент России традиционно наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий.

Госпремии в области науки и технологий получили две группы ученых и один исследователь

Государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года удостоены две группы ученых и один исследователь. За разработки в области трансплантологии жизненно важных органов академики Российской академии наук (РАН) Сергей Готье (директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова) и Могели Хубутия (президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского), а также профессор РАН Марина Минина (заведующая Московским городским координационным центром органного донорства).

Ученые научно обосновали, создали и реализовали эффективную систему лечения взрослых и детей с врожденными заболеваниями жизненно важных органов в терминальной стадии, разработаны оригинальные хирургические технологии трансплантации органов. Система используется в практике здравоохранения субъектов России.

Президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгений Адамов и советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Владимир Асмолов получили госпремию за вклад в развитие ядерной энергетики.

За цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики Российской Федерации указ президента России

За цикл работ по изучению функций гена опухолевого супрессора награжден главный научный сотрудник, руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Присуждены госпремии в области литературы и искусства

За вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства награжден заслуженный артист, певец, мастер русской и итальянской оперы, художественный руководитель Международной академии музыки Елены Образцовой России Ильдар Абдразаков.

За памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории госпремию получили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В 2010 году они основали архитектурно-скульптурную мастерскую, где создали ряд проектов по заказу Российского военно-исторического общества. Среди работ Коробцова и Фомина — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, построенный в 2020 году, мемориальный комплекс «Курская битва» 2023 года, мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Ленинградской области (2024 год).

За работы по восстановлению Царского Села награждены директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

6 июня президент России Владимир Путин посетил Царское Село, где ознакомился с выставкой, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени русского поэта в государственном музее-заповеднике.

Госпремии в области правозащитной деятельности и благотворительности

Лауреатом госпремии в области правозащитной деятельности стала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, многодетная мать, руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.

Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Белеховой Юлии Александровне указ президента России

О создании КСВО было объявлено в ходе встречи Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года. Организация занимается вопросами гуманитарной помощи, а также содействием Донбассу и новым регионам России.

В декабре 2022 года Белехова поддержала идею о создании движения «Матери Донбасса» и проинформировала, что на территории ЛНР также планируется открыть региональное отделение Комитета семей воинов Отечества.

Госпремии за благотворительность удостоен исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин. Организация занимается профилактикой детского сиротства.

