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16:15, 9 июня 2024Россия

Путин встретится с бойцами СВО

Путин встретится с бойцами СВО, участвующими в программе «Время героев»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с бойцами специальной военной операции (СВО), которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев». Об этом сообщил журналист «России-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его данным, президент проведет встречу с первыми участниками программы на следующей неделе.

Также в планах Путина на предстоящую неделю стоит встреча с учеными, получившими мегагранты, и проведение заседания Совета при Президенте по науке и образованию. 12 июня глава государства наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий. Также в графике Путина есть международные контакты.

6 июня российский президент анонсировал телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Главы государств договориться созвониться и обсудить двусторонние связи.

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      Илона Палей
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