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23:41, 11 июня 2024Россия

Путин подписал указы о присуждении госпремий

Президент Путин подписал указы о присуждении государственных премий

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий, они размещены на официальном портале опубликования правовых актов.

Госпремии присвоены в трех номинациях: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года удостоены две группы ученых и один исследователь. За разработки в области трансплантологии жизненно важных органов академики Российской академии наук (РАН) Сергей Готье (директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова) и Могели Хубутия (президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского), а также профессор РАН Марина Минина (заведующая Московским городским координационным центром органного донорства).

За цикл исследований в реализации стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики госпремии получили президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгений Адамов и советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Владимир Асмолов.

За цикл работ по изучению функций гена опухолевого супрессора награжден главный научный сотрудник, руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Госпремии в области литературы и искусства получили заслуженный артист России Ильдар Абдразаков (за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства), скульптор Андрей Коробцов (за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории), директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов (За работы по восстановлению Царского Села).

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      Марина Совина
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