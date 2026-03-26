Аэропорт Москвы частично прекратил работу

Росавиация: Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Москвы Домодедово частично прекратил работу и ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что столичная воздушная гавань будет принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Введение ограничений объяснили необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет более 70 рейсов. Воздушная гавань не работала 25 марта с 00:53 до 09:18.