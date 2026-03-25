В закрытом всю ночь аэропорту Петербурга отменили и задержали больше 70 рейсов

В аэропорту Пулково отменили и задержали на вылет более 70 рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет больше 70 рейсов. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

По информации из официального Telegram-канала Росавиации, питерская воздушная гавань не работала с 00:53 по московскому времени 25 марта до 09:18 того же дня. За это время задержали и отменили на вылет 73 рейса, а на прилет — 21.

