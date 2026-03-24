18:02, 24 марта 2026Путешествия

Россиян высадили из самолета в Таиланде и оставили в терминале аэропорта на 13 часов

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gumpanat / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов высадили из самолета перед взлетом и оставили в терминале аэропорта Пхукета (Таиланд) на 13 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что борт авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Уфу 23 марта в 23:25. Пассажиров сначала запустили в самолет, а затем высадили и отправили обратно в терминал. Следом им сообщили о переносе рейса в связи с техническими причинами.

Сообщается, что вылет переносили два раза. В итоге соотечественники застряли в воздушной гавани Пхукета на 13 часов. Лайнер вылетел только на следующий день — 24 марта в 13:14. Ожидается, что туристы прибудут в Уфу около 20:00 того же дня. Известно, что обратный рейс тоже задерживается на такой же промежуток времени. Другие рейсы Azur Air выполняются по расписанию.

Ранее отдохнувшие во Вьетнаме россияне на шесть часов застряли в самолете и попали на видео. Тогда лайнер не смог вылететь из аэропорта из-за сильного попутного ветра.

