Отдохнувшие во Вьетнаме россияне на шесть часов застряли в самолете и попали на видео

Пассажиры рейса Azur Air из Фукуока в Казань на 6 часов застряли в самолете

Отдохнувшие во Вьетнаме пассажиры рейса из Фукуока в Казань 13 часов не могут улететь домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, россиян посадили на борт Azur Air в ночь с 12 на 13 марта. Однако лайнер не смог вылететь из аэропорта из-за сильного попутного ветра. В итоге пассажиры на шесть часов застряли в самолете, затем их пригласили в зал ожидания.

На видео очевидцев попали жители России, которые в воздушной гавани скандировали слово «домой», хлопая в ладоши. Уточняется, что клиентов российской авиакомпании не смогли расселить в отели острова, так как они оказались переполненными. Путешественники до сих пор остаются в терминале аэродрома, ожидая отправления.

В АТОР уточнили, что воздушное судно Azur Air полностью исправно. «В связи со сложной ветровой обстановкой рейс будет выполнен с дополнительной технической посадкой на дозаправку в Новосибирске», — добавили в ассоциации туроператоров.

Ранее россияне застряли в аэропорту Дубая с тысячами других пассажиров из-за атаки Ирана. Регистрация на рейс была приостановлена, так как вокруг авиагавани летали БПЛА типа «Шахед».