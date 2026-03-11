Россияне застряли в аэропорту Дубая с тысячами других пассажиров из-за атаки Ирана

Российские путешественники застряли в аэропорту Дубая с тысячами других пассажиров из-за атаки иранских беспилотников. Об этом сообщает 11 марта Telegram-канал Shot.

Уточняется, что регистрация на рейс приостановлена, а вокруг авиагавани летают БПЛА типа «Шахед». Некоторые пассажиры видели их на низкой высоте, после чего раздался взрыв. Туристов и персонал аэропорта отвели в безопасное место, информации о пострадавших нет.

Вылеты в РФ перенесли, а направлявшиеся в Дубай самолеты кружат над авиагаванью, в том числе борт из Москвы.

Ранее сообщалось, что более 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию с Ближнего Востока со 2 по 8 марта. Они прибыли на 219 рейсах.