В Минтрансе раскрыли детали перевозки пассажиров с Ближнего Востока

Минтранс РФ: Более 45 тыс. пассажиров прибыли с Ближнего Востока со 2 по 8 марта

Более 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию с Ближнего Востока со 2 по 8 марта. Об этом сообщает Минтранс.

Они прибыли на 219 рейсах. В Минтрансе указали, что график перевозки пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, уже с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день запланированы рейсы для оставшихся пассажиров.

«Еще более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному — из Катара и Омана», — передает агентство.

4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян.