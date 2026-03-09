Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:40, 9 марта 2026Путешествия

В Минтрансе раскрыли детали перевозки пассажиров с Ближнего Востока

Минтранс РФ: Более 45 тыс. пассажиров прибыли с Ближнего Востока со 2 по 8 марта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Более 45 тысяч пассажиров прибыли в Россию с Ближнего Востока со 2 по 8 марта. Об этом сообщает Минтранс.

Они прибыли на 219 рейсах. В Минтрансе указали, что график перевозки пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, уже с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день запланированы рейсы для оставшихся пассажиров.

«Еще более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному — из Катара и Омана», — передает агентство.

4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

    Силы НАТО сбили ракету над Турцией

    В Казани создан дрон-охотник с ИИ

    В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

    Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана

    Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

    В европейской стране задумались о выходе из НАТО

    Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

    Военный рассказал о значении взятия под контроль села Голубовка в ДНР

    Ваня Дмитриенко выступит на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв в Санкт-Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok