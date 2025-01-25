Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 25 января 2025Экономика

Назван новый размер страховой пенсии после доиндексации в феврале

Депутат Чаплин: Размер страховой пенсии с 1 февраля увеличится до 25 тыс. рублей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После дополнительной индексации, которую проведут в России с 1 февраля 2025 года, размер страховых пенсий россиян увеличится с 24 059 рублей (показатель в январе) до 25 тысяч рублей. Такую сумму назвал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2 процента», — объяснил парламентарий. В результате она составит порядка 25 тысяч рублей.

Ранее экономист РАНХиГС Татьяна Подольская назвала россиянам способ разморозить накопительную часть пенсии. Она предложила сделать это через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Вучич рассказал о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

      В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

      Первые самолеты с нелегалами из США прибыли в Гватемалу

      В Госдуму внесли проект о признании документов на недвижимость в новых регионах

      Назван новый размер страховой пенсии после доиндексации в феврале

      Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

      Десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии

      Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности

      США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше