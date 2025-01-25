Назван новый размер страховой пенсии после доиндексации в феврале

Депутат Чаплин: Размер страховой пенсии с 1 февраля увеличится до 25 тыс. рублей

После дополнительной индексации, которую проведут в России с 1 февраля 2025 года, размер страховых пенсий россиян увеличится с 24 059 рублей (показатель в январе) до 25 тысяч рублей. Такую сумму назвал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2 процента», — объяснил парламентарий. В результате она составит порядка 25 тысяч рублей.

Ранее экономист РАНХиГС Татьяна Подольская назвала россиянам способ разморозить накопительную часть пенсии. Она предложила сделать это через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС).