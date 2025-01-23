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03:49, 23 января 2025Экономика

Россиянам назвали способ разморозить накопительную часть пенсии

Экономист Подольская: Накопительную пенсию можно разморозить через перевод в ПДС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экономист РАНХиГС Татьяна Подольская назвала россиянам способ разморозить накопительную часть пенсии. По ее словам, сделать это можно через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС), передает РИА Новости.

Специалист уточчнила, что начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Воспользоваться ПДС могут те граждане, кто работал в период с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений.

«Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала», — пояснила Подольская.

Она отметила, что программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, получившие статус операторов ПДС. Перевести средства можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков или онлайн-приложения, либо через Госуслуги. В последнем варианте необходимо иметь аккаунт, доступ к сайту НПФ и Госключ для подписи электронных документов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о скорой индексации пенсий в стране. Он поручил правительству заняться этим вопросом и проиндексировать пенсии с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года.

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