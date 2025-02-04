Названо условие получения шестизначной пенсии в России. Для этого нужно в течение 64 лет получать шестизначную зарплату

Депутат Мособлдумы Никитин: Для пенсии в 110 тысяч нужно накопить 639 баллов

Для получения пенсии в 110 тысяч рублей, которую россияне считают достойной, необходимо накопить 639 пенсионных баллов. Для этого нужно почти 64 года подряд получать в месяц не менее 230 тысяч рублей в рамках официального трудоустройства. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей», — объяснил Никитин.

Также Никитин выразил мнение, что в 2025 году сумма пенсий должна составлять не менее 40 процентов от средней заработной платы в регионе и минимум 38 000 рублей. Индексация же должна ежегодно соответствовать реальной инфляции, подчеркнул депутат.

Он обратил внимание на то, что у пенсионеров те же базовые потребности, что и у всего трудоспособного населения, поэтому нужно установить единый средний прожиточный минимум для всех. Сейчас он составляет 19 329 рублей для трудоспособных граждан, а для пенсионеров — на четыре тысячи рублей меньше, 15 250 рублей. Никитин назвал такой расклад несправедливым.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 1 февраля в России проиндексированы страховые пенсии

С 1 февраля 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. При этом в январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. В связи с этим страховые пенсии были доиндексированы.

Председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков сообщал, что вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам перечислят и доплату за январь с учетом доиндексации.

«Пенсионеры в установленные даты доставки получат февральскую пенсию с учетом итогового уровня индексации на 9,5 процента, а также недостающую разницу январского повышения», — сообщал он.

В России предложили отменить пенсионную реформу

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что пенсионную реформу в России следует либо отменить, либо переработать. Сам депутат назвал свое предложение радикальным и отметил, что если российские власти отнесутся к нему так же, то, по мнению парламентария, реформу можно отменять постепенно.

«Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», — предложил Новичков.

При этом он выразил мнение, что России пора возвращаться к «нормальному» пенсионному возрасту, так как экономика страны уже позволяет это сделать. Как объяснил Новичков, таким образом россияне смогут сами решать, продолжать им работать или выходить на пенсию.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала призыв Новичкова.

«Каждый из нас платит в среднем 22 процента на пенсионное обеспечение, а [на пенсии] хотелось бы получать 40 процентов от заработка. То есть на каждого пенсионера должно быть как минимум два работающих россиянина. Но мы не обладаем таким количеством. И в ближайшее время обладать не будем. Исходя из этих простых расчетов, я не представляю, с чего мой коллега взял, что именно сейчас время повернуть обратно», — объяснила она свою позицию.

Бессараб также назвала предложение Новичкова непродуманным и «больше популистским, чем стратегическим».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кабмин одобрил закон об индексации военных пенсий в России

3 февраля российское правительство одобрило законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции в России за прошлый год. Речь идет о повышении военных пенсий на 9,5 процента с 2025 года.

Сообщалось, что выплаты должны начаться в феврале. Претендовать на них смогут возрастные граждане, проходившие военную службу, а также представители их семей. Жуков выразил уверенность, что данный законопроект депутаты ГД примут «максимально оперативно». Стоит также напомнить, что президент России Владимир Путин еще во второй половине января поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента.