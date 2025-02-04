Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 4 февраля 2025Экономика

Названа необходимая зарплата для получения достойной пенсии

Депутат Мособлдумы Никитин объяснил невозможность получения достойной пенсии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для получения пенсии размером 110 тысяч рублей в месяц гражданину России необходимо набрать 639 пенсионных баллов, что практически невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Он объяснил, что такую сумму называли достойной пенсией россияне в прошлом году, но в рамках действующих правил ее могли бы выплачивать только тому, кто 64 года подряд получал в месяц не менее 230 тысяч рублей.

Дело в том, что за один год стажа не получить не более десяти пенсионных баллов, а начисляются они при соответствующем месячном доходе. Никитин объяснил, что считает систему не самой справедливой, а нынешний размер пенсий — слишком низким.

По его мнению, в 2025 году пенсионеры должны получать не менее 40 процентов от средней заработной платы в регионе и не менее 38 тысяч рублей. При этом индексация пенсий каждый год должна проводиться на основании реальной инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России объяснили желание США остановить боевые действия на Украине

      Убытки Райффайзенбанка из-за суда в России подсчитали

      40-летний россиянин пришел в больницу и устроил разгром

      На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили второй реактор

      Популярный британский телеведущий анонсировал интервью с Зеленским

      Трампа назвали виновником будущего энергетического кризиса в США

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      В Москве продадут дореволюционные проекты метро

      В МИД заявили об осведомленности оператора БПЛА ВСУ об атаке на автобус с детьми

      Бывшего канцлера Германии госпитализировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше