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14:05, 3 февраля 2025Экономика

В России одобрили закон об индексации одного вида пенсий

Первый зампред ГД Жуков: Кабмин одобрил закон об индексации военных пенсий в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российское правительство одобрило законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции в России за прошлый год. Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о повышении военных пенсий на 9,5 процента с 2025 года. Соответствующие выплаты должны начаться в феврале. Их смогут получить возрастные граждане, проходившие военную службу, а также представители их семей, уточнил Жуков. Он выразил уверенность в том, что вышеуказанный законопроект депутаты ГД примут «максимально оперативно».

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Поручение правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента президент РФ Владимир Путин дал еще во второй половине января. Соответствующие доплаты глава государства назвал целесообразными с учетом ускорившихся темпов роста потребительских цен в стране.

До этого о возможности Госдумы принять решение о доиндексации социальных выплат заявляла член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В начале 2025 года выплаты для работающих и неработающих пенсионеров в стране были увеличены на 7,3 процента.

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