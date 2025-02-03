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17:05, 3 февраля 2025Россия

В России призвали отменить пенсионную реформу

Депутат Госдумы Новичков предложил отменить пенсионную реформу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Пенсионную реформу в России следует либо отменить, либо переработать. К этому призвал депутат Госдумы Николай Новичков, его слова приводит портал «Абзац».

Свое предложение Новичков приурочил к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам депутат назвал свое предложение радикальным и отметил, что если российские власти отнесутся к нему так же, то, по мнению парламентария, реформу можно отменять постепенно.

«Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», — предложил Новичков. Он добавил, что считает, что России пора возвращаться к «нормальному» пенсионному возрасту, так как экономика страны уже позволяет это сделать. Новичков уверен, что так россияне смогут сами решать, продолжать ли им работать или выходить на пенсию.

С аналогичным предложением ранее выступал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Свое предложение он мотивировал тем, что с начала проведения пенсионной реформы в 2019 году в России продолжительность жизни мужчин в среднем сократилась на два года, а женщин — на четыре месяца.

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