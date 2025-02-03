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18:58, 3 февраля 2025Россия

В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсионную реформу

Депутат Бессараб назвала популистским предложение отменить пенсионную реформу
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала призыв своего коллеги, депутата Госдумы Николая Новичкова, отменить пенсионную реформу в России. Своим мнением Бессараб поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Мой коллега недостаточно продумал свою стратегию. Поскольку при внесении изменений в пенсионное законодательство пришлось ориентироваться именно на увеличение жизни россиян. Это не только проблема России. Это и радость России. Мы хотим войти в десятку стран-долгожителей. И это, с одной стороны, огромная радость, что наши люди стали дольше жить. С другой стороны, мы столкнулись с такими же проблемами, с которыми сталкивается весь мир», — напомнила Бессараб.

По словам парламентария, рождаемость снижается во всех развитых странах, а она напрямую влияет на пенсию.

«Каждый из нас платит в среднем 22 процента на пенсионное обеспечение, а [на пенсии] хотелось бы получать 40 процентов от заработка. То есть на каждого пенсионера должно быть как минимум два работающих россиянина. Но мы не обладаем таким количеством. И в ближайшее время обладать не будем. Исходя из этих простых расчетов, я не представляю, с чего мой коллега взял, что именно сейчас время повернуть обратно», — добавила она.

Есть множество льгот по досрочному выходу на пенсию. Но они, как правило, сопряжены именно с условиями труда. На мой взгляд, предложение, которое озвучил коллега, не продумано и является больше популистским, чем стратегическим

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал отменить или переработать пенсионную реформу в России. Предложение он приурочил к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам депутат назвал свое предложение радикальным и отметил, что если российские власти отнесутся к нему так же, то, по мнению парламентария, реформу можно отменять постепенно.

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