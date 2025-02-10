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13:34, 10 февраля 2025Мир

Названы последствия попытки вытеснения России из организаций ООН

Голубовский: Попытки вытеснения России из организаций ООН имеют обратную сторону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Попытки вытеснения России из деятельности гуманитарных организаций ООН имеют обратную сторону. Об этом заявил постоянный представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский, сообщает ТАСС.

Постпред отметил, что посредством введения антироссийских санкций, западные страны чинят препятствия деятельности международных организаций. «Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы», — сказал он.

По словам Голубовского, Запад переусердствовал, поскольку сложившаяся ситуация лишь продемонстрировала, какие вес и роль принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности.

Говоря о пересмотре целесообразности финансирования организаций ООН со стороны США, дипломат подчеркнул, что ситуация будет иметь определенное влияние, но не стоит его преувеличивать.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что всемирная организация обладает переговорным потенциалом для контактов России и США по Украине. Он напомнил, что ООН создавалась как площадка для контактов и мировая «точка сбора».

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