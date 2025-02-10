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08:47, 10 февраля 2025Мир

В России оценили потенциал ООН для переговоров по Украине

Небензя заявил о переговорном потенциале ООН для контактов РФ и США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Всемирная организация обладает «определенным переговорным потенциалом» для контактов России и США по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя напомнил, что ООН создавалась как площадка для контактов — мировая «точка сбора». Он подчеркнул, что в организации представлены все члены мирового сообщества. Однако говорить о переговорном потенциале ООН пока рано, отметил дипломат.

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Ранее Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной. По его словам, Москва будет подписывать соглашение только с легитимной властью Киева.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, оценил вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — допустил он.

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