В России оценили потенциал ООН для переговоров по Украине

Небензя заявил о переговорном потенциале ООН для контактов РФ и США по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Всемирная организация обладает «определенным переговорным потенциалом» для контактов России и США по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя напомнил, что ООН создавалась как площадка для контактов — мировая «точка сбора». Он подчеркнул, что в организации представлены все члены мирового сообщества. Однако говорить о переговорном потенциале ООН пока рано, отметил дипломат.

Ранее Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной. По его словам, Москва будет подписывать соглашение только с легитимной властью Киева.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, оценил вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — допустил он.