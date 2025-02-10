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03:29, 10 февраля 2025Мир

В России назвали условие для заключения мирного договора с Украиной

Небензя допустил заключение мирного договора только с легитимной властью Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал, в каком случае может быть заключено мирное соглашение Москвы и Киева. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной и подчеркнул, что заключение соглашение возможно только с легитимной властью Киева. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией. Однако его полномочия истекли в мае 2024 года.

«Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — допустил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров с Россией. «И понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — отметил он.

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