Небензя потребовал от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

Небензя: Россия требует от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

Москва требует от стран Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Целый ряд западных стран не рассматривает терроризм как абсолютное зло и не придерживается политики нулевой терпимости по отношению к нему», — отметил постпред РФ при международной организации.

Небензя подчеркнул, что двойные стандарты в вопросе борьбы с терроризмом подрывают международный мир и безопасность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада по сути спонсируют терроризм, поддерживая удары Киева дальнобойным оружием по российской территории.