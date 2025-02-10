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19:40, 10 февраля 2025Мир

Небензя потребовал от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

Небензя: Россия требует от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Москва требует от стран Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Целый ряд западных стран не рассматривает терроризм как абсолютное зло и не придерживается политики нулевой терпимости по отношению к нему», — отметил постпред РФ при международной организации.

Небензя подчеркнул, что двойные стандарты в вопросе борьбы с терроризмом подрывают международный мир и безопасность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада по сути спонсируют терроризм, поддерживая удары Киева дальнобойным оружием по российской территории.

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