Небензя заявил о сигнале для Запада

Небензя: Россия считает работу «Друзей мира» сигналом для Запада

Россия считает работу группы «Друзья мира», инициированной Китаем и Бразилией для урегулирования на Украине, сигналом для Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Рассматриваем деятельность "Группы" как сигнал всему международному сообществу и в первую очередь западным странам о неприемлемости навязываемых ими однобоких, предвзятых подходов по украинскому кризису», — отметил постпред.

По его словам, подход «Друзей мира» к урегулированию конфликта связан с тем, что «продвигаемые "коллективным Западом" ультимативные "формулы мира" учитывают исключительно его интересы». Небензя подчеркнул, что ранее организованные Западом конференции по Украине игнорируют позицию России и размывают роль мирового большинства в достижении мира.

На этом фоне постпред напомнил о призыве Китая организовать международную конференцию с равноправным положением всех сторон и честным обсуждением всех предложений по прекращению конфликта. Как отметил Небензя, такой призыв расходится с представлением Запада о мирных переговорах.

Ранее Небензя заявил, что украинские военные преступления находятся под «юридической крышей» западных стран и международных организаций.

