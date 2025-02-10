Посол Мирошник: Преступления Украины находятся под юридической крышей Запада

Украинские военные преступления находятся под «юридической крышей» западных стран и международных организаций, закрывающих глаза на агрессию Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас с той стороны украинского конфликта, которая контролируется Западом, существует некая вертикаль безнаказанности. И верхушка этой вертикали находится в международных организациях. Это определенная дипломатическая крыша, юридическая агрессия со стороны Запада, блокирующая возможность любого международного расследования и предоставления правовой оценки действий Украины», — отметил дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что всемирная организация, включая ее секретариат и Генеральную ассамблею, проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине. По его словам, западные страны оказывают давление на развивающиеся государства, чтобы те голосовали в их пользу, используя в том числе запугивание и шантаж.