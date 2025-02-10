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19:06, 10 февраля 2025Культура

Никас Сафронов поделился подробностями встречи с Папой Римским

Сафронов подарил Папе Римскому картину с изображением базилики, где он служил
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Подробностями встречи с Папой Римским Франциском поделился в беседе с порталом «Страсти» известный российский художник Никас Сафронов. Он назвал это чудом и уникальным шансом.

Сафронов уточнил, что встретился со священнослужителем в Ватикане, где подарил ему картину, побывавшую в космосе в 2022 году и сделавшую вокруг Земли три тысячи оборотов. На картине изображена базилика Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, в которой Папа Римский начинал службу.

По словам Сафронова, глава католической церкви случайно увидел новость про побывавшие в космосе картины. Среди них он заметил ту самую базилику и растрогался, пожелав встретиться с автором.

«Я не мог отказаться от такой возможности. Я ему подарил не только эту картину, но и его портрет. Он был очень тронут. Конечно, картина, встреча, впечатления — невероятно. Пока невозможно осознать, что такое встречаться с человеком, от которого зависела политика стран», — поделился впечатлениями художник.

О том, что Сафронов встретился с главой католической церкви, стало известно 10 февраля. Сообщалось, что художник получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.

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