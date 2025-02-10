Российский художник встретился с Папой Римским

Художник Никас Сафронов встретился с Папой Римским и подарил ему картину с МКС

Известный российский художник Никас Сафронов встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, встреча прошла в Ватикане, в библиотеке Апостольского дворца. Сафронов подарил ему картину, а также получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.

На подаренном художником полотне изображено первое место служения Франциска в Буэнос-Айресе. В 2022 году картина находилась на Международной космической станции. На МКС картину Никаса доставил Герой России космонавт Олег Артемьев.

Ранее стало известно, что Никас Сафронов десять лет пьет снотворное и страдает от бессонницы из-за пережитого предательства.