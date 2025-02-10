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13:23, 10 февраля 2025Культура

Российский художник встретился с Папой Римским

Художник Никас Сафронов встретился с Папой Римским и подарил ему картину с МКС
Андрей Шеньшаков
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский художник Никас Сафронов встретился с главой католической церкви Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, встреча прошла в Ватикане, в библиотеке Апостольского дворца. Сафронов подарил ему картину, а также получил благословение на создание личной коллекции для Ватикана.

На подаренном художником полотне изображено первое место служения Франциска в Буэнос-Айресе. В 2022 году картина находилась на Международной космической станции. На МКС картину Никаса доставил Герой России космонавт Олег Артемьев.

Ранее стало известно, что Никас Сафронов десять лет пьет снотворное и страдает от бессонницы из-за пережитого предательства.

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