ОБСЕ сравнили с тяжело больным

Дипломат Владислав Масленников: ОБСЕ — нуждающийся в лечении тяжело больной

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на данный момент выглядит как тяжело больной, который нуждается в лечении. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Пока что ОБСЕ выглядит, как тяжело больной, нуждающийся в интенсивном лечении», — указал он, рассуждая об эффективности работы организации.

По словам дипломата, для достижения результатов как в урегулировании конфликта на Украине, так и при решении других общеевропейских проблем ОБСЕ нужна коллективная воля. Необходимо учитывать мнение всех 57 членов организации, а не только стран Европейского союза (ЕС) или США, считает он.

Ранее стало известно о стремлении ОБСЕ подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО. Именно это указал среди своих приоритетов спецпредставитель организации по Украине Петр Мареш.