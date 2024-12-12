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00:34, 12 декабря 2024Мир

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

«Известия»: в ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Спецпредставитель председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш собирается готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО. Об этом дипломат рассказал «Известиям».

При этом, по информации издания, такие действия со стороны союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ и ведут к политизации всей структуры.

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — рассказал Мареш.

Однако, по словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, последнее назначение Мареша неизбежно ведет к политизации структуры. «Никакого Петра Мареша никто не назначал», — подчеркнул Лукашевич.

Ранее Лукашевич заявил, что ОБСЕ провалилась на Украине в 2015 году, она не приемлет мирные методы урегулирования споров и не имеет права заниматься урегулированием украинского кризиса. По его мнению, ОБСЕ — «инструмент западного сообщества, которое не приемлет мирные методы урегулирования споров».

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