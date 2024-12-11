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03:25, 11 декабря 2024Мир

В России усомнились в возможности ОБСЕ урегулировать украинский кризис

Лукашевич: ОБСЕ не приемлет мирные методы урегулирования споров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалилась на Украине в 2015 году, она не приемлет мирные методы урегулирования споров и не имеет права заниматься урегулированием украинского кризиса. В компетенции организации усомнился постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с «Известиями».

«ОБСЕ не имеет права работать в контексте дальнейших шагов по урегулированию украинского кризиса, она недееспособна, она инструмент западного сообщества, которое не приемлет мирные методы урегулирования споров», — сказал Лукашевич.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ говорил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.

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