Ольга Серябкина снялась в прозрачном мини-платье

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница приняла участие в Big Love Show, которое организовала радиостанция Love Radio в честь своего 25-летия. На размещенных кадрах звезда предстала в прозрачном корсетном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье в тон.

В то же время артистка надела чулки, перчатки выше локтя и остроносые туфли на каблуках. Кроме того, она распустила волосы, сделав укладку с мокрым эффектом, и нанесла макияж в коричневой гамме.

Ранее Серябкина также снялась в шубе поверх бюстгальтера.