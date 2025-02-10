Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:47, 10 февраля 2025Ценности

Ольга Серябкина снялась в прозрачном мини-платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница приняла участие в Big Love Show, которое организовала радиостанция Love Radio в честь своего 25-летия. На размещенных кадрах звезда предстала в прозрачном корсетном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье в тон.

В то же время артистка надела чулки, перчатки выше локтя и остроносые туфли на каблуках. Кроме того, она распустила волосы, сделав укладку с мокрым эффектом, и нанесла макияж в коричневой гамме.

Ранее Серябкина также снялась в шубе поверх бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Стало известно о расстреле ВСУ водителей шахтоуправления под Красноармейском

      В российском регионе возбудили дело на сотрудника Госавтоинспекции за взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше