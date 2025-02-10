Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

Агроном Муханин: Аномально теплая зима и отсутствие снега не опасны для урожая

Аномально теплая зима и отсутствие снега не опасны для садовых культур. Риски потери урожая при такой погоде оценил доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин в разговоре с News.ru.

По словам агронома, такие условия, наоборот, благоприятны для садоводства. Специалист отметил, что садоводы подготовлены к аномальным условиям, в том числе к жаркому лету. «Клубнику в интенсивных технологиях в основном мы закрываем спанбондом, а сейчас и снег лег, а морозов пока еще не было. Морозы очень маленькие, щадящие, так что зима для нас идеальная пока. [Что касается аномально слабого паводка или засушливого лета], нам все равно, у нас все на орошении. Для садоводства это не страшно», — пояснил он. Эксперт добавил, что опасность для культур несет сильный перепад температур, например, с плюс 5 до минус 25 градусов за ночь, или сильные морозы ниже 35 градусов.

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