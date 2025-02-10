Пережившая женское обрезание девушка рассказала о последствиях процедуры

Британская активистка, консультантка по правам женщин Пайзи Малика рассказала о последствиях пережитого ею в детстве женского обрезания. Своей историей она поделилась с изданием Metro.

По словам Малики, она полностью осознала произошедшее с ней только в 34 года. Тогда во время приема в связи с беременностью гинеколог спросила, подвергалась ли пациентка калечащим операциям на женских половых органах. Малика рассказала врачу, что процедуру перенесла в семь лет в Иране по религиозным соображениям родителей. «Несколько девочек одновременно находились там, в доме, удерживаемые, изрезанные. Не было ни анестезии, ни ухода, только боль. Я помню страх и растерянность. Но если бы девочек в семье не обрезали, мы бы столкнулись с негативной реакцией со стороны общества», — вспомнила она.

Узнав больше о произошедшем с ней, сильнее всего Малика боялась, что не сможет родить естественным путем и что во время родов что-то пойдет не так. «Женщины, подвергшиеся таким операциям, сталкиваются со значительно более высоким риском необходимости кесарева сечения, эпизиотомии (разреза во время родов для увеличения отверстия влагалища), а также послеродового кровотечения. Они также чаще страдают от затяжных и затрудненных родов, могут потерять ребенка», — рассказала Малика.

Она добавила, что смогла родить сына естественным путем, однако испытывала сильный страх и неуверенность во время родов. Кроме того, из-за травмы женщине трудно дается близость. «Несмотря на то, что у меня поддерживающий и понимающий партнер, паранойя и тревога присутствуют постоянно. Мне приходится заставить замолчать голос в моей голове, который говорит мне, что говорить о моем теле стыдно, что обсуждение калечащих операций делает меня недостойной уважения», — отметила Малика.

Каждый раз, когда женщина отправляется к гинекологу, она переживает, что врач увидит результаты калечащей операции, будет спрашивать о пережитом, изменит из-за этого отношение к пациентке.

Теперь, когда я знаю, что со мной случилось, я чувствую себя лишенной собственного тела. Кто-то решил, что может распоряжаться с одной из самых интимных частей меня, и это пустота, которую я никогда не смогу заполнить. Однако не мне должно быть стыдно — вот почему я об этом говорю. Позор тем, кто сделал это со мной Пайзи Малика

В январе 2022 года в Ингушетии детского гинеколога, которая провела операцию по обрезанию девятилетней девочке, суд признал виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Это был первый приговор, вынесенный в России по уголовному делу о принудительном «женском обрезании» несовершеннолетней.