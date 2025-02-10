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14:50, 10 февраля 2025Силовые структуры

По факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа возбудили дело

СК возбудил дело по факту хищения 300 млн руб. при выполнении оборонного заказа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело завели по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Подозреваемыми по нему проходят руководители компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников.

Минобороны России заключило госконтракты общей стоимостью более 900 миллионов рублей с «Комплитстрой Групп» и «Атенон» на проведение строительных работ в Калининградской области. Они подписывались в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, с 2023 по 2024 годы руководители предприятий израсходовали более 300 миллионов рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов. Таким образом они нанесли бюджету ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России.

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