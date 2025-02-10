По факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело завели по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Подозреваемыми по нему проходят руководители компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон» Александр Архипов, Артем Евдокимов и Михаил Масленников.
Минобороны России заключило госконтракты общей стоимостью более 900 миллионов рублей с «Комплитстрой Групп» и «Атенон» на проведение строительных работ в Калининградской области. Они подписывались в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, с 2023 по 2024 годы руководители предприятий израсходовали более 300 миллионов рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов. Таким образом они нанесли бюджету ущерб в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России.