Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный в России блогер сыграет скуфа в кино

Блогер Александр Зубарев сыграет главную роль в российской комедии «Скуф»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница Александра Зубарева во «ВКонтакте»

Популярный блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, снимется в российской комедии «Скуф» режиссера Алексея Степанова (основатель кинокомпании SoFilm, режиссер фильма «Осьминог»). Как стало известно «Ленте.ру», инфлюэнсер исполнит в ленте главную роль.

Зубарев сыграет персонажа по имени Аркадий — мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми, в связи с чем близкие считают его скуфом. Согласно описанию картины на «Кинопоиске», персонаж решается на кардинальные перемены после того, как узнает, что дочь не пригласила его на собственную свадьбу.

Как сообщил источник, близкий к съемкам, выход фильма запланирован на конец 2025 года. Фильм является совместным производством SoFilm и Papini Prod Гайка Асатряна (создателя франшизы «Манюня»).

О том, что в России снимут фильм «Скуф», стало известно в декабре. Картина будет представлять собой «остроумное исследование социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений». Тогда же уточнялось, что главную роль в ней исполнит человек с многомиллионной аудиторией.

Материалы по теме:
Главные мемы 2024 года: о чем чаще всего шутили в сети
Главные мемы 2024 года:о чем чаще всего шутили в сети
19 сентября 2024
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф. Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф.Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
1 апреля 2024

Мемное понятие «скуф» вошло в тройку слов 2024 года в России по версии портала «Грамота.ру». При этом возглавило рейтинг слово «вайб».

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Его придумали после того, как россиянин Алексей Скуфьин, будучи завсегдатаем имиджборда, вступил в конфликт с другим пользователем и записал для него видео. После этого двачеры обнародовали личную информацию Скуфьина и принялись его высмеивать. Слово «скуф» же на платформе начали использовать для обозначения мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. При этом понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Затонувший в Ленинградской области танкер могли заминировать. Что об этом известно?

      Названы визуально старящие вещи в женском гардеробе

      16-летний казахстанский футболист перейдет в «Челси»

      Странной привычке речных дельфинов мочиться друг на друга нашли объяснение

      Валуев стал персоной нон грата в одной стране

      Освобожденных из оккупации ВСУ жителей российского региона отправят на реабилитацию

      Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

      Российский хоккеист избил попутчика на рейсе в Сургут

      Еврокомиссия пригрозила ответить на пошлины США

      Российским путешественникам назвали самые теплые уголки страны в феврале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше