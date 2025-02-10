Популярный в России блогер сыграет скуфа в кино

Блогер Александр Зубарев сыграет главную роль в российской комедии «Скуф»

Популярный блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, снимется в российской комедии «Скуф» режиссера Алексея Степанова (основатель кинокомпании SoFilm, режиссер фильма «Осьминог»). Как стало известно «Ленте.ру», инфлюэнсер исполнит в ленте главную роль.

Зубарев сыграет персонажа по имени Аркадий — мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми, в связи с чем близкие считают его скуфом. Согласно описанию картины на «Кинопоиске», персонаж решается на кардинальные перемены после того, как узнает, что дочь не пригласила его на собственную свадьбу.

Как сообщил источник, близкий к съемкам, выход фильма запланирован на конец 2025 года. Фильм является совместным производством SoFilm и Papini Prod Гайка Асатряна (создателя франшизы «Манюня»).

О том, что в России снимут фильм «Скуф», стало известно в декабре. Картина будет представлять собой «остроумное исследование социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений». Тогда же уточнялось, что главную роль в ней исполнит человек с многомиллионной аудиторией.

Мемное понятие «скуф» вошло в тройку слов 2024 года в России по версии портала «Грамота.ру». При этом возглавило рейтинг слово «вайб».

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Его придумали после того, как россиянин Алексей Скуфьин, будучи завсегдатаем имиджборда, вступил в конфликт с другим пользователем и записал для него видео. После этого двачеры обнародовали личную информацию Скуфьина и принялись его высмеивать. Слово «скуф» же на платформе начали использовать для обозначения мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. При этом понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.