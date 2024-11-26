Названо слово года в России

«Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года

Портал «Грамота.ру» назвал слова 2024 года в России по своей версии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

С небольшим отрывом тройку лидеров возглавило слово «вайб», за которое проголосовали 256 экспертов. Второе место с результатом в 229 голосов заняло слово «скуф», третье — «прилет», набравшее 124 голоса.

Всего в голосовании принимали участие более 400 филологов из разных городов России, которые оценили 11 слов, в том числе «абьюз», «осознанность», «нормис» и другие. В 2023 году первое место заняло слово «нейросеть».

Ранее Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина также выбрал главное слово 2024 года — «Пушкин». Участвовавшие в проекте эксперты отбирали кандидатов на основе анализа СМИ и соцсетей. Кроме того, ключевыми слова года стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».