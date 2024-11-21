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13:36, 21 ноября 2024Россия

Названо главное слово 2024 года

Институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина выбрал главное слово 2024 года — «Пушкин». Об этом сообщила пресс-служба на странице вуза «ВКонтакте».

Помимо «Пушкина», эксперты назвали еще четыре ключевых слова уходящего года: семья, искусственный интеллект, выборы и квадробер.

Эксперты отбирали слова года на основе анализа СМИ и соцсетей. Согласно статистике, число запросов имени поэта только за последний месяц в поисковой строке превысило 10 миллионов. Эксперты отметили, что слово «Пушкин» оказало наибольшее влияние на общество за последний год.

Слово «семья» также было одним из наиболее частых запросов в поисковой строке. Эксперты связали это явление с объявлением Года семьи в 2024 году. А скачок в употреблении слова «выборы» связали с общественным вниманием к выборам президента России и президентским выборам в США.

Если словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных слов медиа- и интернет-коммуникации с ноября 2022 года, то слово «квадробер» — новое, а всплеск интереса к нему стал следствием новизны и популярности.

В 2023 году портал «Грамота.ру» назвал словами года «нейросеть», GPT и «база». За первое слово отдали голоса более 75 процентов опрошенных экспертов.

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