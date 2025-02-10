Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 10 февраля 2025Силовые структуры

После избиения двумя россиянами полуголой девочки на камеру возбудили дело

СК: Двум юношам предъявили обвинение за избиение на камеру полуголой девочки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Курганской области следователи предъявили обвинение двум местным жителям, которые жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка в Макушино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юношам вменяют пункт «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По версии следствия, в феврале обвиняемые избили девочку, которая сидела на кровати в одной толстовке. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Предварительно, потерпевшая воспитывается в неполной семье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы массово покидают Польшу. Куда они уезжают и почему?

      В МИД оценили перспективы возвращения России в Совет Европы

      Полет Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India

      Серябкина раскрыла отношение мужа к откровенным нарядам

      Дочь спецпосланника США Келлога назвали лучшим другом Украины

      Объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом

      В России высказались об ответе за гибель замученного ВСУ курского ветерана

      Россияне раскрыли планы путешествий по России в 2025 году

      Появились кадры с десятком ударов российских дронов по бойцам и технике ВСУ под Курском

      В одиночку остановивший грузинскую колонну в Южной Осетии солдат погиб в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше