После избиения двумя россиянами полуголой девочки на камеру возбудили дело

СК: Двум юношам предъявили обвинение за избиение на камеру полуголой девочки

В Курганской области следователи предъявили обвинение двум местным жителям, которые жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка в Макушино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юношам вменяют пункт «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

По версии следствия, в феврале обвиняемые избили девочку, которая сидела на кровати в одной толстовке. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Предварительно, потерпевшая воспитывается в неполной семье.

