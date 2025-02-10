Россияне жестоко избили на камеру полуголую девочку

В Курганской области двое молодых людей избили на камеру полуголую девочку

В городе Макушино Курганской области двое молодых людей жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Кадры с издевательствами над несовершеннолетней россиянкой распространил Telegram-канал «Короче, Курган».

На представленном ролике видно, как молодые люди бьет девочку, которая сидит на кровати в одной толстовке. Она плачет и умоляет обидчиков остановиться.

Как выяснило агентство Ura.ru, парни издевались над горожанкой, которая воспитывается в неполной семье. Сотрудникам полиции уже удалось задержать двух подозреваемых, им по 18 и 20 лет. По факту избиения несовершеннолетней начали проводить тщательное расследование.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания.