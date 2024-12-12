Под Москвой семь школьниц избили сверстницу до потери сознания и попали на видео

В Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания

В подмосковных Котельниках семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Msk1.ru.

На представленном ролике видно, как ученицы по очереди наносят удары девочке по лицу. Они оскорбляют подругу и таскают ее за волосы по полу.

Сестра пострадавшей в беседе с Msk1.ru отметила, что об издевательствах над несовершеннолетней знали учителя. Педагоги не захотели ничего предпринимать, сославшись на то, что идут уроки.

Когда ролик с избиением попал в соцсети, руководство школы пыталось его удалить и замять ситуацию. С родителями пострадавшей никто не связывался. Матери объявили, что якобы ее дочь курила в туалете и сама упала.

Родители школьницы обратились в полицию. У несовершеннолетней диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 15-летнюю школьницу жестоко избили за неприветливый взгляд.