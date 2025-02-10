Премьер Грузии Кобахидзе: страны Запада допустили конфликт на Украине

Страны Запада допустили конфликт на Украине и теперь не работают над его прекращением. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Произошел огромный конфликт, и, конечно же, весь Запад был включен в это, поставлял Украине соответствующее вооружение и так далее. Никто реально и не думал о завершении войны на Украине или недопущении войны, что, конечно же, вызывает потрясение у многих», — подчеркнул он.

Кобахидзе уточнил, что до сих пор верит в существование неформальных сил, имеющих огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран. Он отмечает, что из-за этих сил и произошел конфликт на Украине.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил в лицемерии верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Так он прокомментировал критику грузинских законов со стороны главы евродипломатии.