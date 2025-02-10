Раскрыты детали задержания внучки бывшего мэра Самары Тархова

В Самаре сотрудники полиции несколько часов пытались попасть в квартиру Тарховых

В Самаре сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру к внучке бывшего мэра Виктора Тархова. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, внучка экс-мэра Самары несколько часов не открывала дверь сотрудникам полиции. Когда ее спросили, где и когда она в последний раз видела дедушку и его жену, внучка ответила, что в декабре. После просьбы позвонить им она сначала сказала, что телефон сломан, а затем — что разряжен. После этого она вызвала адвоката, и их доставили в отдел. При этом в квартире находился ее шестилетний сын, которого позже определили в социальный приют.

Женщина заселилась в эту квартиру после исчезновения супругов Тарховых. Соседи периодически интересовались, где ее родственники, но она игнорировала вопросы или отвечала уклончиво.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она находится под стражей.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Правоохранители выяснили, что фигурантка готовилась к преступлению — она заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Обвиняемая не работала, Тархов оплачивал ей съемную квартиру в центре Самары. Сообщалось, что несколько лет назад она даже лежала в рехабе из-за наркотической зависимости.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась. Предположительно, внучка расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.