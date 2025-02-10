Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:21, 10 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали задержания внучки бывшего мэра Самары Тархова

В Самаре сотрудники полиции несколько часов пытались попасть в квартиру Тарховых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ / РИА Новости

В Самаре сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру к внучке бывшего мэра Виктора Тархова. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, внучка экс-мэра Самары несколько часов не открывала дверь сотрудникам полиции. Когда ее спросили, где и когда она в последний раз видела дедушку и его жену, внучка ответила, что в декабре. После просьбы позвонить им она сначала сказала, что телефон сломан, а затем — что разряжен. После этого она вызвала адвоката, и их доставили в отдел. При этом в квартире находился ее шестилетний сын, которого позже определили в социальный приют.

Женщина заселилась в эту квартиру после исчезновения супругов Тарховых. Соседи периодически интересовались, где ее родственники, но она игнорировала вопросы или отвечала уклончиво.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она находится под стражей.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Правоохранители выяснили, что фигурантка готовилась к преступлению — она заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Обвиняемая не работала, Тархов оплачивал ей съемную квартиру в центре Самары. Сообщалось, что несколько лет назад она даже лежала в рехабе из-за наркотической зависимости.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась. Предположительно, внучка расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

      Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

      Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

      ОБСЕ сравнили с тяжело больным

      Россиян предупредили о маскирующихся под DeepSeek мошеннических программах

      Диетолог раскрыла способ есть картошку и не толстеть

      У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал прибор в небе

      Массовому выезду украинцев из Польши нашли объяснение

      Спортсменка показала видео с дня рождения и удивила зрителей возрастом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше