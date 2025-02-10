Россия выразила готовность помочь Сирии

Небензя: Россия готова помочь Сирии в посткризисном восстановлении

Россия готова помочь Сирии в посткризисном восстановлении. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Мы готовы и впредь оказывать сирийцам необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны», — отметил постпред.

По словам Небензи, дружба России и народа Сирии «проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры». Дипломат добавил, что Москва при этом верит в способность сирийцев без внешнего вмешательства справиться со стоящими перед ними вызовами.

Ранее Небензя заявил, что ООН, включая ее секретариат и Генеральную ассамблею, проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине.