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10:07, 10 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об угрожающей региону опасности сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, с 9 по 12 февраля в горах Краснодарского края (исключая город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от 1,5 тысячи метров.

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Спасатели предупредили жителей и гостей туристического региона о необходимости соблюдать меры безопасности. Они призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее в Альпах лыжник попал под лавину и пролетел 300 метров по склону. Ему удалось спастись благодаря одной вещи — противолавинному рюкзаку.

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