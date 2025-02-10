Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об угрожающей региону опасности сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, с 9 по 12 февраля в горах Краснодарского края (исключая город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от 1,5 тысячи метров.

Спасатели предупредили жителей и гостей туристического региона о необходимости соблюдать меры безопасности. Они призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее в Альпах лыжник попал под лавину и пролетел 300 метров по склону. Ему удалось спастись благодаря одной вещи — противолавинному рюкзаку.