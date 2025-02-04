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12:35, 4 февраля 2025Путешествия

Лыжник попал под лавину в Альпах и спасся благодаря одной вещи

Daily Mail: Лыжник попал под лавину на горе Монблан и пролетел 300 метров
Мария Борисова
Мария Борисова

Лыжник попал в лавину в Альпах, пролетел 300 метров по склону и спасся благодаря одной вещи. Подробности сообщило издание Daily Mail.

На кадрах, снятых французскими лыжниками, видно, как лавина сходит с холма Колле-дель-Гиганте на горе Монблан. Снег снес 50-летнего лыжника из Германии, тем не менее ему удалось выжить.

Автор ролика по имени Лео, который выложил запись у себя в соцсетях, предположил, что немцу спас жизнь противолавинный рюкзак с подушкой безопасности.

Пострадавшему вызвали скорую и доставили на вертолете в ближайшую больницу. Врачи признали его состояние не тяжелым.

Ранее километровая лавина унесла лыжника в долине Шамони у подножия Монблана. Спасатели нашли его по локтю, торчащему из-под снега.

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