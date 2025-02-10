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19:40, 10 февраля 2025Экономика

Россиян захотели обязать помечать батареи в квартирах

Минпромторг: В России могут ввести обязательную маркировку отопительных приборов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России захотели сделать обязательной маркировку отопительных приборов в квартирах. Соответствующий законопроект разработал Минпромторг, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Заставлять россиян помечать батареи в квартирах могут начать уже осенью 2025 года. Маркировать нужно будет радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы, уточнили авторы инициативы.

«С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отопительных приборов», — рассказали в ведомстве.

Мера должна помочь в борьбе с незаконным оборотом отопительных приборов и повысить эффективность проверок в этой области, считают в Минпромторге.

Ранее россиянам спрогнозировали рост счетов за отопление из-за изменения порядка оплаты этого вида услуг. Однако как сильно вырастет цена, экономисты не уточнили.

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