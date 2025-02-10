Эксперт предрек рост счетов за отопление

Экономист Балынин: Изменение схемы оплаты за отопление приведет к росту платежей

Изменения порядка оплаты отопления с 1 марта 2025 года приведет к росту платежей. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

При этом эксперт заявил, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности. Повышение цен касается только отопительного периода — расчет суммы в летнее время уменьшится. На сколько именно вырастет цена, в настоящее время сказать сложно, добавил Балынин. Он подчеркнул, что это сумму влияют в том числе такие факторы, как погодные условия.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин предсказал российским потребителям проблемы на фоне введения сезонной оплаты отопления в домах. Он заявил, что в столичном регионе уже есть опыт внедрения новой системы платы и для жильцов он был скорее негативным.