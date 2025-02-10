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14:24, 10 февраля 2025Экономика

Россиянам предрекли проблемы на фоне изменения порядка оплаты отопления

Эксперт по ЖКХ Крохин заявил, что сезонная оплата отопления грозит проблемами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российских потребителей, возможно, будут ждать проблемы на фоне введения сезонной оплаты отопления в домах. Об этом председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал в интервью «Ридусу».

Он отметил, что в столичном регионе уже есть опыт внедрения новой системы платы за отопление на уровне отдельных жилых комплексов или районов. При этом, по словам специалиста, для жильцов такой опыт был скорее негативным.

Крохин рассказал, что эта инициатива возникала все последние 15 лет, ее даже успели ввести в новостройках, где есть общедомовые приборы учета тепла. В итоге жители таких домов начали жаловаться, так как из-за изменений счетчики в квартирах теперь показывают ноль, а по учету в общедомовом формате им все равно насчитывается. Таким образом, указал юрист, оплата за тепло увеличивается на 100 процентов. Также он пояснил, что общедомовая оплата выходит больше, чем поквартирная.

В то же время, добавил специалист, зарплаты и пенсии потребителей услуг ЖКХ рассчитываются примерно одинаково на каждый из 12 месяцев и не изменяются посезонно. Все это только добавляет проблем в зимние месяцы.

Ранее в феврале россиянам напомнили об изменении порядка оплаты за отопление. Утверждалось, что она станет сезонной и теперь должна взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры. Также с 1 марта 2025 года регионам запретят переходить на ту форму оплаты, когда платежи разбиты на весь год.

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